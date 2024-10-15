Sivas'ta 4.0 şiddetinde korkutan deprem!

Sivas'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, yerel saatle belirlenen aniden gerçekleşen sarsıntı, bölgedeki vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

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