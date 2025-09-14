Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3 sporcu yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan Sivasspor-Sarıyer müsabakası sonrası maçı izledikten sonra tesislere dönen Sivasspor alt yapı takımı futbolcularının bulunduğu araç kazaya karıştı. Kazada sporcularında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza Tokat Bulvarı Üçyıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Sporcuların bulunduğu E.G. sevk ve idaresindeki 09 EB 139 plakalı Honda marka otomobil tesisler istikametine giderken karşı yönden gelen C.T idaresindeki 59 AHZ 187 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ve takım kaptanı Uğur Çiftçi’de olay yerine gitti. Ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN