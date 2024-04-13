Sivas'ın tarihi mekanları! Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Sivas'ın kent meydanındaki tarihi yapılar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. O tarihi yapılara dair önemli bilgileri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Regaib Albayrak anlattı.

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