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Sivas'ın tarihi mekanları! Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 13.04.2024 10:10
Sivas'ın kent meydanındaki tarihi yapılar yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. O tarihi yapılara dair önemli bilgileri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Regaib Albayrak anlattı.
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