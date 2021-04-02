02 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sivas Suşehri'nde yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

Sivas Suşehri'nde yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.04.2021 00:02
Güncelleme:02.04.2021 00:11
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 21.00 sıralarında Suşehri ilçesi D-100 karayolu, Yeşilyayla köyü mevkiinde meydana geldi.

Tokat'tan Ağrı'ya giden K.K. idaresindeki 04 P 6566 plakalı 36 yolcusu ve 3 personeli bulunan yolcu otobüsü, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kaza sonrası yan yatan otobüste bulunan 39 kişi, ilk müdahaleleri için Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olan vatandaşlar, Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Miras kavgası: 1 ölü! 3 yaralı
Miras kavgası: 1 ölü! 3 yaralı
Otobüs devrildi: 39 yaralı
Otobüs devrildi: 39 yaralı
Pitbull 8 yaşındaki çocuğa saldırdı
Pitbull 8 yaşındaki çocuğa saldırdı
Sağlıkçılara oksijen tüplü saldırıya 5 yıl hapis...
Sağlıkçılara oksijen tüplü saldırıya 5 yıl hapis...
Dezenfektanlı çay şakas�� kötü bitti
Dezenfektanlı çay şakası kötü bitti
Bu patates strese uykusuzluğa iyi geliyor! Kilosu ise 32 lira...
Bu patates strese uykusuzluğa iyi geliyor! Kilosu ise 32 lira...
Bahar geliyor havalar ısınıyor! Canlı yayında açıkladı
Bahar geliyor havalar ısınıyor! Canlı yayında açıkladı
İstanbul'da harita kızardı!
İstanbul'da harita kızardı!
Havada panik! Acil iniş yaptı
Havada panik! Acil iniş yaptı
Evlat nöbetindeki annelere edepsizlik!
Evlat nöbetindeki annelere edepsizlik!
Planör yere çakıldı: 2 ölü
Planör yere çakıldı: 2 ölü
Son dakika! Ankara'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var | Olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika! Ankara'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var | Olay yerinden ilk görüntüler
Daha Fazla Video Göster