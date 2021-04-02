- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Sivas Suşehri'nde yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası yan yatan otobüste bulunan 39 kişi, ilk müdahaleleri için Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumları ağır olan vatandaşlar, Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 21.00 sıralarında Suşehri ilçesi D-100 karayolu, Yeşilyayla köyü mevkiinde meydana geldi.
Tokat'tan Ağrı'ya giden K.K. idaresindeki 04 P 6566 plakalı 36 yolcusu ve 3 personeli bulunan yolcu otobüsü, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.
Kaza sonrası yan yatan otobüste bulunan 39 kişi, ilk müdahaleleri için Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumları ağır olan vatandaşlar, Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.