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Şişli’de sır olay! Evinde ağzı yüzü kanlar içinde ölü bulundu

Şişli'de sır olay! Evinde ağzı yüzü kanlar içinde ölü bulundu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 11.04.2025 11:11
İstanbul Şişli'deki bir gece kulübünde bodyguard olarak çalışan ve amatör futbolculuk yapan İran uyruklu 39 yaşındaki adam yaşadığı evde ölü bulundu. Seyedmojtaba Hashemi isimli şahsın ağzı ve yüzünün kanlar içerisinde olduğu öğrenilirken, vücudunda darp ve kesi izine rastlanmadı.

Şişli'de bir gece kulübünde bodyguyardlık yapan ve amatör futbolcu olduğu öğrenilen İran uyruklu 39 yaşındaki Seyedmojtaba Hashemi, yaşadığı dairenin mutfağında ölü bulundu. Kanlar içinde bulunan, vücudunda darp ve kesi izine rastlanmayan Hashemi'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir gece kulübünde bodyguardlık yapan ve amatör futbolcu olan Seyedmojtaba Hashemi, saat 03.00 sıralarında iş yerinden çıktı. Hashemi sokakta bulunan 6 katlı binanın birinci katındaki dairesine geldi. Öğle saatlerinde Hashemi'den haber alamayan iş arkadaşı Mohammadreza N. (30) Hashemi'nin evine gitti.

Ölü bulunan 39 yaşındaki Seyedmojtaba Hashemi (DHA)

AĞZI BURNU KAN İÇİNDE BULUNDU
Hashemi'nin arkadaşı kapı açılmayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede daireye gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiğinde Hashemi'yi mutfakta hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu.

Ağzından ve burnundan kan geldiği görülen Hashemi'nin göğsünde meyve bıçağı bulundu. (DHA)

Ağzından ve burnundan kan geldiği görülen Hashemi'nin göğsünde meyve bıçağı bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hashemi'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri evin her yerinde incelemelerde bulundu. (DHA)

DARP VE KESİ İZİNE RASTLANMADI
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, eve girerek cesette bir süre inceleme yaptı. Yapılan çalışmada Hashemi'nin vücudunda darp ve kesi izine rastlanmadı. Çalışmaların ardından Hashemi'nin cansız bedeni, cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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