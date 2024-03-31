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Şişli'de hastane bahçesinde doktora şiddet: Tedavi gören yakınını kıskanınca

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Giriş: 31.03.2024 01:24
Şişli, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde tedavi gören yakınını doktordan kıskanan bir şahıs ile doktor arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Görevli doktor hastane bahçesinde hasta yakını tarafından darbedildi. Gözaltına alınan hasta yakını ve güvenlik görevlisi hakkında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatıldı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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