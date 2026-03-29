Şişli’de dönerciye silahlı saldırı kamerada

İstanbul Şişli’de dönerciye düzenlenen silahlı saldırı sırasında pide kuyruğunda bekleyen S.K. (39) sırtından ve kolundan yaralandı. Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ilk olarak dönerci S.D.’nin olaydan önce H.K.’nin iş yerine gelerek silah çektiği, H.K.’nin de kardeşi B.K.’yi göndererek dönercinin iş yerine ateş açtırdığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin arasında yaklaşık 100 bin liralık alacak meselesi olduğu öğrenildi. Diğer yandan saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı.