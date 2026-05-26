Özgür Özel kurmaylarından Kılıçdaroğlu'na karşı WhatsApp'ta "Direniş" grubu

CHP'de mutlak butlan kararının "Kemal Kılıçdaroğlu krizi" yaşanırken, Özgür Özel destekçilerinden dikkat çeken bir hamle geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş'ın CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu'na karşı parti içerisinden ayrı olarak "Direniş" isimli bir WhatsApp grubu oluşturuldu. Yaklaşık 90 kurmayın yer aldığı grupta Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri bulunmazken, yaşanan gelişme parti içindeki bölünmeyi bir kez daha gözler önüne serdi.