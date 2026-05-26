Türkiye'ye algoritmalarla dijital kuşatma! FETÖ-CIA'in yeni operasyon sahası: X

Sosyal medya platformu X'in, Türkiye'nin egemenliğini hedef alarak algoritmalar üzerinden kasten müdahale ettiği yapılan araştırmalarla ortaya çıktı. Buna göre FETÖ-CIA bağlantılı dijital ağların bot hesaplar aracılığıyla yalan ve dezenformasyon içerikleri öne çıkarıp, organize hesapların görünürlüğünü artırarak gündemi etkilediği tespit edildi. X'in FETÖ üzerinden Türkiye'yi kuşatma altına aldığı bu sinsi yapının ayrıntılarını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş ele alırken, Hukukçu Avukat Hadi Dündar ise algı operasyonunun hukuki boyutunu değerlendirdi.