Güney Kore'de üst geçit yıkım sırasında çöktü: 3 ölü, 3 yaralı

Güney Korenin başkenti Seul'de yerel saatle 14.33 civarında eski bir üst geçidin yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Olay sırasında bölgede bulunan 12 kişiden 6'sı kurtulurken, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Seodaemun Bölgesi İtfaiye yetkilisi Lee Jong-woon, işçilerin beton levhalar kesildiği sırada yapının bir bölümünün hafifçe çöktüğünü fark etmeleri üzerine yıkım çalışmalarını durdurmalarının ardından yapılan güvenlik denetimi sırasında meydana geldiğini aktardı.