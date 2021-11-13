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Şişli'de arkadaşının sırtına çıkarak elektrik direğindeki kabloları kopararak çaldı

DHA
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Giriş: 13.11.2021 11:46
Olay, akşam saatlerinde Şişli Kuştepe'de meydana geldi. Sokakta yürüdüğü sırada elektrik direğindeki kabloları gören M.M.O, yanındaki arkadaşıyla direğin yanına gitti. Arkadaşı Y.Ş'nin sırtına çıkan M.M.O. direkteki kabloları asılarak kopardı. Kabloları çalan iki hırsız hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kabloların çalındığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Şişli polisi şüpheli M.M.O'yu Köz Sokak'ta yakalayarak gözaltına aldı. M.O.O. ifadesinde çaldığı kabloları hurdacı S.P'ye bin 200 lira karşılığında sattığını söyledi. Hurdacı hakkında da işlem başlatılırken, diğer şüpheli Y.Ş'yi yakalama çalışmaları sürüyor. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kabloları asılarak sökmeye çalışan hırsız arkadaşının sırtına çıkıyor. Ardından zıplayarak kabloları koparıyor.

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