Şişkin ay görsel şölen sundu

Gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçılar, ayın dolunay sonrası ortaya çıkan bu muhteşem görüntüyü objektiflerine yansıttı. Gecenin sessizliğinde parlayan şişkin ay, izleyenlere hem huzur hem de görsel bir şölen sundu. Ayın evreleri olan son dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay, Van'ın İpekyolu semalarında görsel şölen oluşturdu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran şişkin ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Ayın sın dördün hali gökyüzünde seyri görüntüler oluştururken ortaya çıkan manzara da izleyenleri mest etti.

