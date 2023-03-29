29 Mart 2023, Çarşamba
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Sırtına bantladığı kutuda ele geçirildi! Ekosisteme zarar veriyor
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan kontrolde, bir kişinin sırtına bantladığı kutuda 250 istilacı su kaplumbağası ele geçirildi.