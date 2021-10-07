Şirketlerde yeni dönem başladı! Çöp kovası gitti atık kumbarası geldi

Türkiye, Sıfır Atık Projesi'nde dünyaya örnek yeni bir çalışmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda ofislerdeki masaların altında bulunan çöp kovaları kalkıyor, yerine atık ayrıştırma kumbaraları konuyor. Böylece binlerce kişinin çalıştığı kurumların çöpleri yeni kaynaklara dönüşüyor.

2017'de Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın öncülüğünde başlayan "Sıfır Atık Projesi" günden güne büyüyor.

ŞİRKETLERDE GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU DÖNEMİ

Kamu kurumlarına ve şehrin pek çok noktasına yerleştirilen atık ayrıştırma kutuları, özel sektör kuruluşlarında da yer almaya başladı.

ÇÖP KOVALARI KALDIRILDI

Masaların altından çöp kovaları kalktı ofis çalışanları da atıkları ayrıştırmaya başladı.

ARTIK HER YERDE!

Geri dönüşüm kutuları artık yalnızca sokaklarda, caddelerde yok, yüzlerce binlerce kişinin çalıştığı plazalarda, şirketlerde de atık kumbaraları var, plastik, cam, kağıt çöpler ayrıştırılıp, buradan geri dönüşüme gidiyor sonra yeni kaynaklar olarak dönecek.

İsrafın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan geri dönüşüm ile dünya ekosistemi korunacak.

Çöp kovalarının ofislerden kaldırılması çalışmasının yurt genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.