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Şirinevler’de patlama: 1 ölü, 4 yaralı! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 15:59
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan Şirinevler Mahallesi’nde 5 katlı bir binada doğalgaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Olay yerinden son durumu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek anlattı.
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