10 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sinop’ta vahşet! Yabancı uyruklu koca eşini bıçaklayarak öldürdü

Sinop’ta vahşet! Yabancı uyruklu koca eşini bıçaklayarak öldürdü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.07.2021 19:38
Sinop’ta yaşanan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu koca eşini bıçaklayarak öldürdü. Olayda 1 kişi de yaralanırken, saldırgan koca gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Ufuk Sokak üzerinde bir evin önünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada yabancı uyruklu M.V.M. adlı şahıs eşi M.M.'yi (24) evde bıçakla yaraladı.

Olayda A.R.A. (22) adlı şahıs da bıçaklandı.

Olay yerine polis ekipleri intikal etti.

Ekipleri yaralı erkek A.R.A.'yı evin önünde yerde yatarken görürken, yaralı eş M.M.'yi ise evde kanlar içinde buldu.

Bıçaklayan koca M.V.M. ise olay yerinin yakınında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri intikal etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen M.M. hayatını kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sinop’ta vahşet! Yabancı uyruklu koca eşini bıçaklayarak öldürdü
Sinop’ta vahşet! Yabancı uyruklu koca eşini bıçaklayarak öldürdü
Nefes kesen anlar...
Nefes kesen anlar...
İzmir'de deprem
İzmir'de deprem
İtalyan kadın Müslüman oldu | Hayatının aşkını İstanbul'da buldu
İtalyan kadın Müslüman oldu | Hayatının aşkını İstanbul'da buldu
Engel tanımayan bir sporcunun başarı dolu öyküsü
Engel tanımayan bir sporcunun başarı dolu öyküsü
A HABER PORTRE | Bir İslam alimi: Nurettin Topçu
A HABER PORTRE | Bir İslam alimi: Nurettin Topçu
Dedesine aşure götürürken can vermişti! Genç kızı hayattan koparan şoföre tahliye
Dedesine aşure götürürken can vermişti! Genç kızı hayattan koparan şoföre tahliye
Kızkumu plajı turist akını!
Kızkumu plajı turist akını!
Ev sahibinin kiracıyı çıkarmaya hakkı var mı?
Ev sahibinin kiracıyı çıkarmaya hakkı var mı?
İzmir'de makilik alanda yangın
İzmir'de makilik alanda yangın
Azra bebek hayata tutunmaya çalışıyor!
Azra bebek hayata tutunmaya çalışıyor!
İnanılmaz yöntem! Bakın ne yaptılar
İnanılmaz yöntem! Bakın ne yaptılar
Daha Fazla Video Göster