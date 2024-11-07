Sinop’ta ormanlık alanda yangın!

Sinop’ta 19.00 sıralarında Osmaniye Mahallesi Tosunbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda bulunan evsel atıkların kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılması sonucu yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin anında müdahalesi ile facianın eşiğinden dönüldü. Ayrıca alanda yasaklı madde ve alkol şişeleri bulunurken yangının alkol veya yasaklı madde kullanan şahıslarca çıkarılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

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