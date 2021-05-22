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Şimşekler geceyi aydınlattı! Giresun'da sağanak yağmur!

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Giriş: 22.05.2021 00:00
Güncelleme:22.05.2021 00:03
Giresun’da art arda çakan şimşekler geceyi aydınlatırken, gök gürültüsü gecenin sessizliğini bozdu. Giresun Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre, cumartesi günü de gök gürültülü ve sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığı 14 derece olacak.

Giresun'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile çakan şimşeklerin geceyi gündüze çevirdiği anlar kameralara yansıdı. Akşam saatlerinde başlayan fırtına, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Yağan yağmurla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de güzel görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı.

Giresun Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü verilerine göre, cumartesi günü de gök gürültülü ve sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığı 14 derece olacak.

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