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Silivri’de kuyumcu soygunu, 2 kilo altın çalındı

Silivri’de kuyumcu soygunu, 2 kilo altın çalındı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 09:53
Silivri’de sabaha karşı bir kuyumcuya gelen maskeli 4 kişi içeride bulunana 2 kilo altını alarak kaçtı.
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