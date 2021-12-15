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Silivri’de 500 senelik İran halısını satarken suçüstü yakalandılar
İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; Ağustos 2020 tarhinde Silivri'de çalınan, üzerinde Safevi Hanedanlığına ait kompozisyonların bulunduğu, Şah Abbas'ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği hemen hemen 5 asırlık ipek İran halısının izini sürdü. Ciddi bir titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda aranan halıya (M.K.), (T.B.) ve (İ.A.) adlı kişilerin müşteri aradığı bilgisi elde edildi.
300 BİN DOLARA SATMAYA ÇALIŞTILAR
Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin İstanbul Fatih'te ikamet ettikleri belirlendi. Operasyon için düğmeye basan JASAT ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında; şüpheliler M.K., T.B. ve İ.A. ipek İran halısını satmak isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.