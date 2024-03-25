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Silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı! Kıraathanede silahlı çatışma paniği

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 25.03.2024 19:04
Diyarbakır'da iki grup arasında cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada çevrede bulunan bir kıraathane de kurşunların hedefi oldu. Panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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