Silahlı çatışma güvenlik kamerasına yansıdı! Kıraathanede silahlı çatışma paniği

Diyarbakır'da iki grup arasında cadde üzerinde silahlı çatışma çıktı. Çatışmada çevrede bulunan bir kıraathane de kurşunların hedefi oldu. Panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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