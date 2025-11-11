11 Kasım 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Siirt'te binlerce fidan aynı anda toprakla buluştu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.11.2025 18:28
Siirt'te 7 farklı noktada binlerce fidan, vatandaşlar tarafından toprakla buluşturuldu. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, Siirt'te de yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, il genelinde 7 farklı lokasyonda yapıldı.
Siirt'te binlerce fidan aynı anda toprakla buluştu
