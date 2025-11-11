Siirt’te binlerce fidan aynı anda toprakla buluştu

Siirt'te 7 farklı noktada binlerce fidan, vatandaşlar tarafından toprakla buluşturuldu. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, Siirt'te de yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, il genelinde 7 farklı lokasyonda yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN