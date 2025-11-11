11 Kasım 2025, Salı
Siirt'te binlerce fidan aynı anda toprakla buluştu
Siirt'te 7 farklı noktada binlerce fidan, vatandaşlar tarafından toprakla buluşturuldu. 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ve bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği, Siirt'te de yoğun katılımla gerçekleşti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, il genelinde 7 farklı lokasyonda yapıldı.