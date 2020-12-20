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Sığırcık kuşlarının dansı elektrik kesintilerine yol açtı

İHA
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Giriş: 20.12.2020 14:24
Güncelleme:20.12.2020 14:35
İskoçya’da bir köyde meydana gelen gizemli elektrik kesintilerinin sığırcık sürüsünün tellerdeki dansından kaynaklandığı ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

İskoçya'nın Falkirk kasabasındaki Airth köyünde yaşanan elektrik kesintilerinin arkasında sığırcık sürüsünün olduğu anlaşıldı. Scottish Power enerji şirketinde çalışan bir mühendis, elektrik kesintilerinin nedenini araştırmak üzere geldiği köyde elektrik direklerinin üzerinde dans eden sığırcık sürüsüne rastladı. Elektrik direğine bağlı tellere konan kuşların bir anda havalanıp tekrar tellere konması nedeniyle çevredeki yaklaşık 50 evde birkaç dakikalık elektrik kesintisinin meydana geldiği ortaya çıktı. Sığırcıkların her akşam tünemeden önceki dansı elektrik kesintilerine neden olurken güzel görüntüler oluşturdu.

"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"
Elektrik şirketinde çalışan mühendis Neil McDonald ise yaptığı açıklamada, "Çalıştığım 14 yıl boyunca hiç böyle bir şey görmedim. Kuşlar küçük görünüyor ama sayılarının çok olması dans ederken tellerin yukarı ve aşağı hareket etmesine neden oluyor. Direkler arasında aslında üç kablo var ve birbirleriyle çarpıştıklarında elektrik her seferinde yaklaşık 10 saniye kadar kesiliyor. Kesintiler tipik olarak yalnızca birkaç dakika sürüyor. Ancak bu olay çok sık yaşandığı için bazen daha büyük hasara yol açarak daha uzun süreli elektrik kesintilerine neden oldu" dedi.

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