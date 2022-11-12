14 Kasım 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sigara ve içki ile camiye girip Kur'an-ı Kerim'i tekmeledi!
İstanbul İstanbul İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan camiye ayakkabıları ve elindeki içki şişesi ve sigara ile giren şahıs Kur'an-Kerim’i tekmeledi. İmamın şikayetçi olduğu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.