Sigara ve içki ile camiye girip Kur'an-ı Kerim'i tekmeledi!

İstanbul İstanbul İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan camiye ayakkabıları ve elindeki içki şişesi ve sigara ile giren şahıs Kur'an-Kerim’i tekmeledi. İmamın şikayetçi olduğu şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.