Sıfır Atık projesi 7 yılda dünyaya örnek oldu! Proje Emine Erdoğan himayesinde başlatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık projesi 7 yılda tüm dünyaya örnek olacak sonuçlar üretti. Bu süre zarfında 74,5 milyon ton atık ekonomiye kazandırıldı. Ayrıca enerjide de büyük tasarruf sağlandı.

