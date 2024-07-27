Şifa deposu kozalak pekmezi! Binbir zahmetle hazırlanıyor

Çam kozalağı pekmezi tam bir şifa deposu. Koah, astım, mide ve karaciğer hastalarına da fayda sağlıyor ama bir de işin emek kısmı var ki; çok büyük. Binbir zahmet ile hazırlanıyor. Karabük- Eskipazar'ın yaylalarından toplanıyor ve 20 saat dev kazanlarda kaynatılıyor. İşte ekiplerimiz bugün o yolculuğa eşlik ettik.

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