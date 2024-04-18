Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağmur geliyor! Toz taşınımı etkisini azaltacak mı?

İstanbul'da rüzgarın kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. AKOM da megakent için uyarıda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan iklim bilimci Prof. Dr. Barboros Gönençgil anlattı.

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