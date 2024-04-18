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Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağmur geliyor! Toz taşınımı etkisini azaltacak mı?

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 18.04.2024 11:49
İstanbul'da rüzgarın kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. AKOM da megakent için uyarıda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan iklim bilimci Prof. Dr. Barboros Gönençgil anlattı.
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