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Giriş Tarihi:
18 Eylül 2026 17:02
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kobra Murat çeteler tarafından tehdit edildi
Kendisinden 1 milyon dolar istendiğini ve ailesine yönelik tehditler aldığını belirten Kobra Murat, yaşadığı olayların ardından emniyete başvurarak şikâyetçi oldu.
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