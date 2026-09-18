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Kobra Murat çeteler tarafından tehdit edildi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kobra Murat çeteler tarafından tehdit edildi

Kendisinden 1 milyon dolar istendiğini ve ailesine yönelik tehditler aldığını belirten Kobra Murat, yaşadığı olayların ardından emniyete başvurarak şikâyetçi oldu.

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