Sezonu kilosu 600 TL ile açmıştı! Eriğin kilosu 90 TL'ye kadar geriledi

Mersin'in Erdemli ilçesinde geçen ay hasadı yapıldıktan sonra 600 TL'den satılan erkenci eriğin kilosu, 90 TL'ye indi. Erik üretimi yapan çiftçi Faruk Doğan, Bu yıl eriğin rekoltesinden de çok memnunuz, 20 gün sonra açıkta erikler hasat edilmeye başlayınca fiyatlar 15-20 liralara kadar düşer" dedi.