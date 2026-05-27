Devlet Bahçeli’den Ülkücü Şehitler Anıtı’na ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı’nın ilk gününde Ankara Kızılcahamam’daki Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret ederek şehitlerin aziz hatıralarını yad etti. Bayram namazı sonrası ilk durağı merhum Alparslan Türkeş’in anıt mezarı olan Bahçeli, ardından geldiği Kızılcahamam’da 1680 şehidin isminin yer aldığı anıta tek tek karanfil bıraktı. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu’nun yerinden takip ettiği ziyarette Bahçeli, gündeme damga vuran CHP açıklamalarıyla siyasetin tansiyonunu yükseltti.