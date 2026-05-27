Kılıçdaroğlu Özgür Özel dönemine ait 2 aracı satıyor: Camına haram yazdırdı

CHP Genel Merkezi’nde lüks araç krizi gündemde. Özel döneminde partiye şaibeli isimler tarafından tahsis edilen iki lüks araç, Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından “HARAM araç” etiketiyle satışa çıkarıldı. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş’ın aktardığına göre araçlardan birinin, İBB soruşturmasında itirafçı olduğu belirtilen müteahhit Aziz İhsan Aktaş tarafından hediye edildi. Araç üzerinde “Müteahhit Aziz’den satılık HARAM araç” yazısı yer aldı. Diğer araçta ise Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın adı kullanıldı. Aracın iç dizayn masrafları belediye kasasından karşılanırken araçta “Havlucu Belediye Başkanı’ndan satılık HARAM araç” ifadesi dikkat çekti.