Devlet Bahçeli’den Ülkücü Şehitler Anıtı’nda tarihi mesajlar: “Davamız dualıdır, himaye edenimiz Allah’tır!”

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti. Şehitlerin kabri başında dua eden Bahçeli, Türk milliyetçiliği davasının omuzlara yüklediği ağır sorumluluğa dikkat çekerek, "Ülkücülük bir ömür taşınacak en yüce şereftir" mesajını verdi. Davanın kutsiyetine vurgu yapan Bahçeli, milli beka ve Türk birliği idealinden asla taviz verilmeyeceğini kararlılıkla ifade etti.