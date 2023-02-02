02 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sezaryen mı normal doğum mu? Suda travay yöntemi nedir?

Sezaryen mı normal doğum mu? Suda travay yöntemi nedir?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2023 16:14
Dünyada 10 doğumdan 1'i sezaryen iken ülkemizde bu oran çok daha fazla. Peki sezaryen doğum bir tercih mi yoksa zorunluluk mu? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suda travay yöntemi nedir?
Suda travay yöntemi nedir?
3 günde 3 farklı şehirde 3 olay!
3 günde 3 farklı şehirde 3 olay!
Erciyes’te yarı yıl tatili yoğunluğu!
Erciyes’te yarı yıl tatili yoğunluğu!
Sürücüye sinirlendi arabasını çöpe attı
Sürücüye sinirlendi arabasını çöpe attı
Maganda Metroda sigara içti!
Maganda Metroda sigara içti!
Gaziantep’te kan donduran görüntüler!
Gaziantep’te kan donduran görüntüler!
Görüntüler Elazığ’dan! Sürüden ayrılınca...
Görüntüler Elazığ'dan! Sürüden ayrılınca...
Yolcu otobüsü devrildi
Yolcu otobüsü devrildi
İstanbul’a şiddetli kar yağışı uyarısı
İstanbul'a şiddetli kar yağışı uyarısı
Sarıyer’de korkunç cinayet
Sarıyer’de korkunç cinayet
Araçlarını almaya gidince şoke oldular
Araçlarını almaya gidince şoke oldular
Aldatma davasına böcek şoku
Aldatma davasına böcek şoku
Daha Fazla Video Göster