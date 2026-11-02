İsrail'de koalisyon pazarlığı! Hükümetin kaderi Arap partilerinin elinde mi

İsrail'de seçimlerin ardından hükümet kurma görüşmelerinde gözler, parlamentoda 19 sandalyeye sahip Arap partilerine çevrildi. Eisenkot liderliğindeki muhalefet, başlangıçta Arap partileriyle iş birliğine mesafeli yaklaşırken, son açıklamalar koalisyon görüşmelerinde yeni bir sürecin başlayabileceğine işaret etti. Hükümetin kurulup kurulamayacağı belirsizliğini korurken, Arap partilerinin olası koalisyondaki rolü ve siyasi partiler arasındaki pazarlıklar gündemin merkezine yerleşti.