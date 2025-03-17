Şeyma Gökçe Kayahan’ın sır ölümü! İntihar mı, cinayet mi?

Ankara Etimesgut'ta kan donduran bir olay yaşandı. Şeyma Gökçe Kayahan 2 hafta önce taşındıkları evde iddiaya göre sevgilisi ile tartıştı. Kısa bir süre sonra da 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla sırasında evde uyuduğunu söyleyen sevgilisi tutuklandı. Şüpheli ölüme ilişkin son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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