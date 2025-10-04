Seyir halindeyken alev alan cip küle döndü

Olay Çınar ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeyken aracın alev aldığını gören sürücü, otomobili sağa çekerek indir. Alevler kısa sürede aracı kaplarken haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile araç küle dönerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

