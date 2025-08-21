Seyir halindeki tırda yangın korkusu

21 Ağustos 2025, Perşembe

Giriş: 21.08.2025 00:30
Olay, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AHD 064 plakalı Mercedes marka tırın motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü, tırı yolun sağına yanaştırarak durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.
