22 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü

Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.07.2021 22:41
Güncelleme:22.07.2021 22:41
Adana'da otoyol üzerinde seyir halindeki bir otobüs alev alev yandı. Yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken aracın yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Öte yandan herhangi bir ölü ya da yaralı bildirilmezken yolcuların kişisel eşyaları ve otobüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pozantı-Adana otoyolunda plakası öğrenilemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı.

Şoför, otoyol kenarına aracı çekerek söndürmeye çalıştı. Herhangi bir ölü ya da yaralı bildirilmezken yolcuların kişisel eşyaları ve otobüs kullanılamaz hale geldi. Aracın yanmasının etkisiyle alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken aracın yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü
Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü
Kayıp tıp fakültesi öğrencisinden acı haber
Kayıp tıp fakültesi öğrencisinden acı haber
İstanbul'un 7 ilçesinde sivrisinek kabusu
İstanbul'un 7 ilçesinde sivrisinek kabusu
İstanbul'da korkutan artış! Bakan Koca duyurdu
İstanbul'da korkutan artış! Bakan Koca duyurdu
Sel suları dere kenarındaki evi böyle yuttu
Sel suları dere kenarındaki evi böyle yuttu
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı
Dijital verilerimiz ne kadar güvende?
Dijital verilerimiz ne kadar güvende?
Denizde hortum oluştu! O anlar kamerada
Denizde hortum oluştu! O anlar kamerada
Dönüş yoğunluğu erken başladı! Araç kuyrukları oluştu
Dönüş yoğunluğu erken başladı! Araç kuyrukları oluştu
Hayvanat bahçelerinde yoğunluk!
Hayvanat bahçelerinde yoğunluk!
Piknikçiler Kurban Bayramı'nda Belgrad Ormanı'na akın etti
Piknikçiler Kurban Bayramı'nda Belgrad Ormanı'na akın etti
Sel ve kuraklık! Havaya ne oluyor?
Sel ve kuraklık! Havaya ne oluyor?
Daha Fazla Video Göster