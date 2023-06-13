Sevdiği kadını 24 yıldır bekliyor

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan Ecevit Öküzcü, gönlünü 24 yıl önce yol kenarında tanıştığı bir kıza kaptırdı. Aşık Ecevit, yüreğindeki umutla 24 yıldır her gün köylülerce kendisine yapılan yol kenarındaki durakta sevdiği kadını bekliyor.

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