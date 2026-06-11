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Seslendikleri annelerini yatağında cansız buldular

Eskişehir'de evindeki yatağında çocukları tarafından hareketsiz halde bulunan 57 yaşındaki Meryem Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, şüpheli görülen ölümle ilgili polis inceleme başlattı.

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