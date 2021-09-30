Şener Şen’in Neşeli Günler filmindeki ‘Ziya’ karakteri gerçek oldu

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı 1978 yapımı 'Neşeli Günler' filminin "Ziya" karakteri Erzurum'da gerçek oldu. Erzurum'da yıllardır seyyar satıcılık yapan Mutlu Yıldırım'ın (47) satış ve sunum şekli yıllar önce Şener Şen'in canlandırdığı Ziya karakterinin kahvede yaptığı jilet satışına benzetiliyor. Şener Şen'e benzetilmekten mutlu olduğunu belirten Yıldırım, "Şener Şen'in ünlülerin isimlerini sayarak jilet sattığı sahne ile yaptığım esprilerimi benzetiyorlar. Yıllardır seyyar satıcılık yapmam sebebiyle böyle bir uygulama gelişti. Doğal olduğum için insanlar tarafından seviliyorum" dedi.

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Merkez Yakutiye ilçesi Gez Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Mutlu Yıldırım, 1999 yılında seyyar satıcılığa başladı. Kendisine ait seyyar tablası ile cadde ve sokakları dolaşarak iç çamaşırı, çorap, kazak gibi ürünler satan Yıldırım, 2004 yılından itibaren yaptığı güldüren sunumuyla ilgi çekiyor. Sattığı her ürünle ilgili bir espri söyleyen Yıldırım'ı görenler ilgiyle izliyor. Neşeli Günler filminde rol alan Şener Şen'in jilet satış yaptığı sahneyi anımsatan haliyle vatandaşları güldüren Yıldırım, çok iyi tepkiler aldığını söyledi. Şener Şen'e benzetenlerin çok olduğunu ifade eden Yıldırım, "Uzun yıllardır ticaretle uğraşıyorum. 2004 yılında bir poşetle bir kaç gömlekle 'Rika rika harika, bir dakika, dar kesim dik yaka' diyerek bu işlere başladım. Şu andaki geldiğimiz nokta çocuk arabasındayız. İnşallah umutluyuz daha güzel şeyler olacak" dedi.