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Sela direniş demokrasi zaferi! "15 Temmuz Destanı" Külliye'den senfonik konser ile dünyaya duyurulacak

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Giriş: 14.07.2020 10:59
Milletin iradesinin zaferiyle sonuçlanan FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'un 4. yılında, "15 Temmuz Destanı", duayen besteci Fahir Atakoğlu'nun senfonik eseriyle "yeniden yazıldı". Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yapılan senfonik eser projesinin konseri, 14 Temmuz akşamı televizyon ekranlarında ilk kez dinleyiciyle buluşacak.

Millet iradesinin zaferiyle sonuçlanan FETÖ'nün darbe girişimi 15 Temmuz'un 4. yılında, "15 Temmuz Destanı", duayen besteci Fahir Atakoğlu'nun senfonik eseriyle "yeniden yazıldı".

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yapılan senfonik eser projesinin konseri, 14 Temmuz gecesi televizyon ekranlarında ilk kez dinleyiciyle buluşacak.

Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak.

Ünlü besteci Fahir Atakoğlu'nun notalara döktüğü "15 Temmuz Destanı" isimli senfonik eser, Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu tarafından seslendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi havuzlu bahçede düzenlenecek konserin provalarını AA görüntüledi.

Demirkırat ve Sarı Zeybek gibi Türkiye'nin en çok izlenen belgeselleri ile Muhteşem Yüzyıl ve Ayla gibi yine çok izlenen dizi ve filmlerin müziklerine imza atan Fahir Atakoğlu, konserde orkestraya piyano ile eşlik etti.

"PANDEMİ SONRASINDA DÜNYANIN PEK ÇOK YERİNDE ESERİ SESLENDİRMEYİ PLANLIYORUZ"

Atakoğlu, prova öncesinde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz için yazdığı eserin kronolojik bir anlatım içerdiğini belirterek, ilk kez icra edilecek bu eseri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile seslendirmekten onur duyduğunu söyledi.

Atakoğlu, "Demokrasinin ve milletin iradesinin zaferi olan 15 Temmuz için bu besteyi yapmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ve İletişim Başkanlığına ayrıca teşekkür ederim, bana bu eseri seslendirme fırsatı verdikleri için. Bu beste, Türk müzik tarihinde güzel bir sayfada yer alır ve herkese 15 Temmuz'u müzikle unutturmamış olur. Bu konserin haricinde, pandemi sonrasında dünyanın pek çok yerinde ve farklı ülkelerde de, bu konserin devamı niteliğinde eseri seslendirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orkestra ve koro için bestelediği, 9 parçadan oluşan, "15 Temmuz Destanı" eserinde, müziğe adadığı senelerin birikimini yansıttığını belirten Atakoğlu, "Umarım halkımız beğenir." diye konuştu.

"BU ESER, 15 TEMMUZ'U FİLM SAHNESİ GİBİ YAŞATACAK"

CSO Şefi Cemi'i Can Deliorman, 15 Temmuz destanının 4'üncü yılında duayen besteci Fahir Atakoğlu'nun orkestra ve koro için yazdığı eseri seslendirmekten mutlu olduklarını ve onur duyduklarını belirtti.

Deliorman, Atakoğlu'nun filmlerden, belgesellerden kulaklarda yer etmiş melodileri olduğunu anımsatarak, "Bu eser, 15 Temmuz'u, film sahnesi gibi dinleyicinin karşısında çıkartacak. O süreçteki kırılma noktalarını, anları, yaşananları, duyguları gerçekten film karesi gibi yansıtacak. CSO'nun çaldığı her eser, orkestramızın repertuvarına girmiştir. Sadece 15 Temmuz'da değil, bu eseri bir konser sezonu içinde de icra etmek mümkün olacaktır, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"MARMARİS VE ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ" DE ESERDE

Kalkışma gecesinin en önemli anlarını ve mekanlarını notalara döken Atakoğlu, "15 Temmuz Destanı" isimli besteyi İhanet, Şeref, Marmaris, Sela, Çağrı, Başkomutan, Milletin Evi, Şehitler Köprüsü ve Demokrasi Nöbeti olmak üzere 9 başlıkta sunuyor.

Sanatçının orkestraya piyanoda eşlik ettiği konserde, tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer ve Tuğçe Tayfur da eser seslendirecek.

Talimatı Başkan Erdoğan verdi! 15 Temmuz Destanı Külliyeden senfonik konser ile dünyaya duyurulacak TALİMATI BAŞKAN ERDOĞAN VERDİ! "15 TEMMUZ DESTANI" KÜLLİYE'DEN SENFONİK KONSER İLE DÜNYAYA DUYURULACAK

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