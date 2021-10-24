24 Ekim 2021, Pazar
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Seksenler dizisinin Seyfi’si Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay, Ankara'da ailesi ve sevenleri tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Seksenler dizisinde 'Seyfi' karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda kişi katıldı.