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Seksenler dizisinin Seyfi’si Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı

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Giriş: 24.10.2021 10:48
Kocaeli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay, Ankara'da ailesi ve sevenleri tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Seksenler dizisinde 'Seyfi' karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Kuruçay'ın cenazesine sanat camiasından az sayıda kişi katıldı.
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