Şehre Yakın Ekibi Hacılı Köyü’ne misafir oldu! Şehirden uzakta bambaşka bir hayat

Samsun'da üniversite mezunu Burak ve Ebru Şahinkaya çifti şehrin kalabalık gürültüsünden sıkılıp baba ocağı Kavak ilçesinin Hacıllı Köyü’ne yerleşti. Burada çiftçilik yapan çift hayatlarından oldukça memnun. Gelin şimdi A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan ve Mustafa İnan'ın izlenimlerine tanıklık edelim...

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