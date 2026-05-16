ŞEHRE YAKIN | Çatalca Gökçeali Köyü'nde doğayla iç içe yaşam

İstanbul'un gürültüsünden uzak, doğanın kucağında bir yaşam mücadelesi veren Gökçeali köyünde, emek ve sevginin harmanlandığı tarihi bir tanıklığa imza atıldı. A Haber ekibi, kuşaklardır hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan Şahin ailesinin kapısını çalarak, sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ve gece yarısına kadar süren o amansız mesaiye ortak oldu. 89 yaşındaki Enver Şahin'den genç torunu Yunus Emre'ye kadar uzanan üç kuşaklık bu serüvende, ata tohumlarından modern tarıma, şifalı sütlerden rengarenk köy yumurtalarına kadar Anadolu’nun ruhu İstanbul’un yanı başında yeniden canlandı.