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Şehre inen yaban domuzu köpekleri kovaladı! O anlar kameraya böyle yansıdı

İHA
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Giriş: 28.10.2021 22:48
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şehre inen yaban domuzunun köpekleri kovaladığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir sokakta meydana geldi.

Mahalle sakinleri tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir yaban domuzu ilçenin sokaklarına inerek sokak köpeklerini kovaladı.

Bir süre köpekleri kovalayan yaban domuzu daha sonra gözlerden kayboldu.

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