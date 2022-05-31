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Şehit polisin oğluna özel sünnet konvoyu: Sirenler çalıp oyun oynadılar

İHA
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Giriş: 31.05.2022 11:27
Güncelleme:31.05.2022 11:29
Sakarya’da 2020 yılında görevi başında geçirdiği trafik kazası neticesinde şehit olan polis memuru Mehmet Tekcan’ın 7 yaşındaki oğlu Poyraz Tekcan için sünnet düğünü düzenlendi. Erkekliğe ilk adımı atan minik Poyraz için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel konvoy düzenlendi.
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