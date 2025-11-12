Şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Kandemir’in acı haberi Ankara’ya ulaştı

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığı’na ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in acı haberi, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı. Ev ve sokağa Türk bayrakları asılırken, taziye çadırı kuruldu ve yakınları, komşuları şehit ailesine destek oldu.

