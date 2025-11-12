12 Kasım 2025, Çarşamba

Şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Kandemir’in acı haberi Ankara’ya ulaştı

Giriş: 12.11.2025 12:14
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığı’na ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir’in acı haberi, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı. Ev ve sokağa Türk bayrakları asılırken, taziye çadırı kuruldu ve yakınları, komşuları şehit ailesine destek oldu.
