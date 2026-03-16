İsrail'den Kudüs planı: Mescid-i Aksa üzerinden ne hedefleniyor?

Terör devleti İsrail, ABD ile Orta Doğu'da başlattığı İran'a yönelik saldırılarında gerilimi arırırken Kudüs üzerinden yaptığı kirli planı ortaya çıktı. Netanyahu hükümetinin "ibadet özgürlüğü" kılıfı altında yeni bir yasayı meclisten geçirdiği ve Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalışarak Müslümanların ibadetini kısıtlayacağı öğrenildi. Söz konusu skandal plan A Haber'de uzman isimler tarafından değerlendirildi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu olayın Şii-Sünni-İslam karşıtlığı üzerinden bir din çatışması olduğunu vurgularken, Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu Kudüs'te 3. tapınak için çizimlerinin tamamlandığını ve Mescid-i Aksa’ya akıllı kart sistemiyle girişlerin yapılarak Müslümanların ibadetine engel olunacağını vurguladı.