23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un ailesi A Haber'e konuştu: Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi

Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un ailesi A Haber'e konuştu: Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2020 14:28
Güncelleme:23.09.2020 16:07
2012 yılında Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerin mayınlı tuzağı sonucunda Binbaşı Ercan Kurt'un katilleri silah arkadaşlarının sürdürdüğü başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer şehidin Çanakkale'de yaşayan anne ve babasına yaşanan bu sıcak gelişme sonrası A Haber mikrofonlarını uzattı. Şehidin ailesi "Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi. Vatan sağolsun" dedi.

2012 yılında Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerin mayınlı tuzağı sonucunda Binbaşı Ercan Kurt'un katilleri silah arkadaşlarının sürdürdüğü başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Şehidin Çanakkale'de yaşayan anne ve babası bu sıcak gelişmeyle ilgili duygularını A Haber'e anlattı.

Şehit annesi Zehra Kurt "Benim dedem Çanakkale şehidiydi ben de şimdi şehit annesi oldum. Ne mutlu bana vatana böyle evlat yetiştirdiğim için...Devletimiz sağ olsun. Yavrumun bu üçüncü öldürülen üçüncü katili." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Acılı baba "Yüreğimize su serpildi. Oğlum çok görevine bağlı bir askerdi, titizdi. Karakolda hiç durmadı hep teröristlerin peşinden koştu. Biz hep öyle duyduk. Şehit olmadan 7 ay önce görmüştük." dedi.

Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi
"Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi"
Ölüm dağıtıyordu! Şebeke çökertildi
Ölüm dağıtıyordu! Şebeke çökertildi
Gasp dehşetinin görüntüsü! Kalemle plaka değiştirmişler
Gasp dehşetinin görüntüsü! Kalemle plaka değiştirmişler
Arı soktu! Hayatını kaybetti
Arı soktu! Hayatını kaybetti
Bu zihniyet koronavirüsten bile tehlikeli!
Bu zihniyet koronavirüsten bile tehlikeli!
Tünel kazarak ceza evinden kaçtılar
Tünel kazarak ceza evinden kaçtılar
Dünyanın konuştuğu öğretmen A Haber’de
Dünyanın konuştuğu öğretmen A Haber’de
Oyuncu Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı
Oyuncu Onur Seyit Yaran’a silahlı saldırı
Karagöz çifti Ahmet'in koruyucu ailesi oldu
Karagöz çifti Ahmet'in koruyucu ailesi oldu
Pestisit tehlikesi için harekete geçildi
Pestisit tehlikesi için harekete geçildi
Bir ay önce boşaltılan binaya su faturası!
Bir ay önce boşaltılan binaya su faturası!
Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı
Üsküdar sahilindeki 2 büfeye yıkım kararı
Daha Fazla Video Göster