Şehit Binbaşı Ercan Kurt'un ailesi A Haber'e konuştu: Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi

2012 yılında Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerin mayınlı tuzağı sonucunda Binbaşı Ercan Kurt'un katilleri silah arkadaşlarının sürdürdüğü başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer şehidin Çanakkale'de yaşayan anne ve babasına yaşanan bu sıcak gelişme sonrası A Haber mikrofonlarını uzattı. Şehidin ailesi "Devlet intikamımızı aldı acımız hafifledi. Vatan sağolsun" dedi.

2012 yılında Diyarbakır Lice'de PKK'lı teröristlerin mayınlı tuzağı sonucunda Binbaşı Ercan Kurt'un katilleri silah arkadaşlarının sürdürdüğü başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Şehidin Çanakkale'de yaşayan anne ve babası bu sıcak gelişmeyle ilgili duygularını A Haber'e anlattı.

Şehit annesi Zehra Kurt "Benim dedem Çanakkale şehidiydi ben de şimdi şehit annesi oldum. Ne mutlu bana vatana böyle evlat yetiştirdiğim için...Devletimiz sağ olsun. Yavrumun bu üçüncü öldürülen üçüncü katili." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Acılı baba "Yüreğimize su serpildi. Oğlum çok görevine bağlı bir askerdi, titizdi. Karakolda hiç durmadı hep teröristlerin peşinden koştu. Biz hep öyle duyduk. Şehit olmadan 7 ay önce görmüştük." dedi.